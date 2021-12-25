داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (26 ديسمبر)

جاء ذلك في بيان للهيئة وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أوضحت فيه أن السفر ليوم غداً الأحد سيكون للحافلات التاسعة + العاشرة، والمتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2021/44)، بالإضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/29)

ودعت الهيئة في بيانها، المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما دعت لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر

كشف المسافرين رقم (2021/44) هنا

كشف الجوازات المصرية (2021/29) هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/