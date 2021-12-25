تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل عدد جديد من الاصابات في المتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في فلسطين .

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها كمال الشخرة، أن 5 إصابات جديدة تم تسجيلها في فلسطين بالمتحور "أوميكرون"، ليرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 23 بمختلف المحافظات.

وسجلت الوزارة أولى إصابات المتحور الجديد "أوميكرون " في فلسطين، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 16.12.2021، تسجيل أول 3 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون" من رام الله والخليل وطوباس، لافتة إلى أن المصابين الثلاثة كانوا قادمين من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة في مختبرات فلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور "أوميكرون".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وصفت متحور أوميكرون بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن منطقة الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى دول أخرى بينها هولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وإسرائيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا وباكستان واليابان، وغيرها.