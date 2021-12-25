سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25 ديسمبر 2021، استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وقد جاءت الأسعار في 29 بنكا، متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، والمصرف المتحد، وعودة، والمصري الخليجي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 17.71 جنيه للشراء، و 17.83 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.69 جنيه للشراء، و 52.14 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.