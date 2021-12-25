أسعار الذهب اليوم في فلسطين السبت 25 ديسمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:38 ص
25 ديسمبر 2021
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شهدت أسعار الذهب اليوم في فلسطين السبت 25 ديسمبر 2021 استقرارًا وثباتًا رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، إلى نحو 183.45 شيكل (58.21 دولار).

أما عيار 22 فقد سجل 168.17 شيكل (53.36 دولار أمريكي)، وعيار 21 سجل اليوم السبت 160.53 شيكل (50.93 دولار)، وعيار 18 سجل 137.59 شيكل (43.66 دولار)، أما عيار 14 فقد سجل 107.02 شيكل (33.95 دولار).

وفي الوقت ذاته فقد شهدت أسعار أوقية الذهب استقرارًا ايضًا بنحو 5,705 شيكل (1,810 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم السبت حوالي 183,454 شيكل (58,206 دولار).

سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

24 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.02       91.73

23 ديسمبر     183.18       160.28       137.39       106.85       91.59

22 ديسمبر     183.87       160.89       137.91       107.26       91.94

21 ديسمبر     182.11       159.35       136.59       106.23       91.06

20 ديسمبر     182.55       159.73       136.91       106.49       91.27

19 ديسمبر     180.82       158.22       135.62       105.48       90.41

18 ديسمبر     180.84       158.24       135.63       105.49       90.42

17 ديسمبر     180.82       158.22       135.62       105.48       90.41

16 ديسمبر     179.24       156.84       134.43       104.56       89.62

15 ديسمبر     179.56       157.12       134.67       104.74       89.78

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