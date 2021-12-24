أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، إلى نحو 146.242 ألف ليرة (58.21 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في سوريا، إلى نحو 127.965 ألف ليرة (50.93 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18، خلال تعاملات اليوم في سوريا، إلى نحو 109.683 ألف ليرة (43.66 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 85.308 ألف ليرة (33.95 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 4.548 مليون ليرة (1810 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم، نحو 1.023 مليون ليرة (407.45 دولار).