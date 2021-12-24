ارتفاع أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 26750 و26800 ليرة لكل دولار

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، ليسجل نحو 88.124 ألف ليرة (58.21 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان ليصل إلى 77.110 ألف ليرة (50.93 دولار)، أما عيار 18 فسجل نحو 66.094 ألف ليرة (43.66 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.406 ألف ليرة (33.95 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم نحو 2.740 مليون ليرة (1810 دولارات)، وسعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم سجل نحو 616,880 ألف ليرة (407.45 دولار).