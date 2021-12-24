اليكم توقعات الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن تستقر حالة الطقس في البلاد غدا السبت، و تبدو الأجواء مستقرة وغائمة جزئياً، وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبياً ودون معدلاتها بقليل.

و وفقااً لموقع طقس فلسطين، فمن المتوقع أن تسود أجواء باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد جداً، مع خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما يوم الأحد المقبل، فتبقى الأجواء مستقرة و تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبياً ودون معدلاتها بقليل، وفي ساعات الصباح تكون الأجواء باردة للغاية في القمم الجبلية، وتسود أجواء باردة نسبياً الى باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية.

و لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء يوم الاثنين، حيث تبقى مستقرة وباردة خصوصاً مع نشاط الرياح الشرقية أحياناً، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحياناً.

أما يوم الثلاثاء، فلا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصاً مع نشاط الرياح الشرقية أحياناً، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحياناً.

و تبقى الأجواء مستقرة وباردة يوم الأربعاء، خصوصاً مع نشاط الرياح الشرقية أحياناً، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحياناً.

و يكون الجو نهاية الأسبوع المقبل غائماً جزئياً و لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصاً مع نشاط الرياح الشرقية أحياناً، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات المساء والليل تزداد نسبة الرطوبة وتتكاثر الغيوم مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة تتركز في السواحل وشمال البلاد بإذن الله، والله تعالى أعلم