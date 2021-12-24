ايران: المناورات العسكرية في الخليج تحمل رسالة تحذير لــ "اسرائيل"

قال قائد عسكري إيراني كبير اليوم الجمعة إن المناورات الحربية التي أجرتها البلاد هذا الأسبوع في الخليج استهدفت توجيه تحذير إلى "إسرائيل"، وذلك وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.

وانتهت اليوم الجمعة المناورات الحربية للحرس الثوري التي تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا.. رد جاد وحقيقي… على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة”.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري إن 16 صاروخا باليستيا من طرز مختلفة أطلقت في نفس الوقت ودمرت أهدافا محددة سلفا.

وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقبل أيام، حذر قائد “مقر خاتم الأنبياء المركزي” الإيراني اللواء غلام علي رشيد من أن إيران سترد بضربة شاملة وساحقة إذا ما تعرضت أي من منشآتها النووية أو العسكرية لاستهداف إسرائيلي.

ونقلت وكالة “نور نيوز” الإيرانية عنه القول، في اجتماع مع كبار قادة الحرس الثوري خلال مناورة الرسول الأعظم 17، إن “أي تهديد للقواعد النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية من قبل الكيان الصهيوني غير ممكن بدون ضوء أخضر ودعم من الولايات المتحدة”.

وأضاف: “إذا ما اتخذت مثل هذه التهديدات منحى عمليا، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستهاجم على الفور كافة المراكز والقواعد والمسارات والأجواء المستخدمة للعبور، وكذلك مصدر انطلاق الاعتداء، وفقا للخطط العملياتية التي جرى التدرب عليها”.

وتهدد "إسرائيل"، التي تعارض جهود القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.