"دعوية الجهاد" توجه رسالة مهمة لخطباء المساجد

وجه قسم الوعظ والإرشاد التابع للجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي رسالة هامة إلى الخطباء والوعاظ اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، للتركيز في خبطة الجمعة على ما يتعرض له الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

نص الرسالة كاملًا:

الخطباء الكرام في قسم الوعظ والإرشاد التابع للجنة الدعوية العامة:

لا يخفى عليكم ما يتعرض له أسرانا الأبطال وحرائر فلسطين أسيراتنا الماجدات في سجون الإحتلال الغاشم، من قمع وتعذيب واعتداءات وحشية متواصلة بحقهم.

وإن من أعظم الواجبات اليوم أن ننصرهم بكل ما نستطيع: بالكلمة والدعاء والسلاح والمال والأرواح، فهم قدموا حريتهم وزهرة أعمارهم لتحيا الأمة بكرامة.

كما لا ننسى ضفتنا المباركة التي تنتفض اليوم ثأراً للأسرى، ورداً على ممارسات العدو الإجرامية بحقهم.

لذلك ننوه لخطبائنا الكرام بضرورة الحديث في خطبة الجمعة عن ما يتعرض له أسرانا الأبطال في سجون الظلم والقهر، ونصرتهم والدعاء لهم، وتوجيه تحية إجلال وإكبار لأهلنا في الضفة الثائرة.

قسم الوعظ والإرشاد

اللجنة الدعوية العامة

الأربعاء: ١٧-جمادى أول-١٤٤٣ه

الموافق/ ٢٢-١٢-٢٠٢١م