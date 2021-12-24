حالة الطقس اليوم الجمعة: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى ساعات الليل

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 باردة بشكل واضح في معظم المناطق، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من الأمطار على فترات في بعض المناطق.

وأوضحت دائرة الأرصاد أن ساعات الليل تسود أجواء باردة جداً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وحذرت دائرة الارصاد من تشكل الصقيع في بعض المناطق في ساعات الليل المتأخرة.

ويوم غدًا السبت من المتوقع أن تستقر الأجواء وتتلاشى الغيوم تدريجياً وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبياً ودون معدلاتها بقليل، وتسود أجواء باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد جداً، مع خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم الأحد تسود أجواء مستقرة وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبياً ودون معدلاتها بقليل، وفي ساعات الصباح تكون الأجواء باردة للغاية في القمم الجبلية، وتسود أجواء باردة نسبياً الى باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما الاثنين لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصاً مع نشاط الرياح الشرقية أحياناً، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحياناً.