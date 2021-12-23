اسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

ارتفع متوسط أسعار الذهب اليوم في الجزائر، الجمعة 24 ديسمبر /كانون الأول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، ليسجل نحو 8077 دينارا (58.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 7067 دينارا (50.89 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6058 دينارا (43.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4712 دينارا (33.92 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر نحو 251.193 ألف دينار (1809 دولارات).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 56.540 ألف دينار (407.09 دولار).