الجهاد تكرم عائلة الأسير المبحوح تقديرا لرده على الاعتداء على الأسيرات

الجهاد تكرم عائلة الأسير البطل يوسف المبحوح تقديراً لرده على الاعتداء على الأسيرات

كرمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عائلة الأسير البطل يوسف طلعت المبحوح، تقديراً للعملية البطولية التي نفذها الأسير يوسف رداً على اعتداء الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون.

ووجه عضو المكتب السياسي للحركة أ. خالد البطش التحية باسم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وقيادة الحركة وجناحها العسكري "سرايا القدس" للأسير البطل يوسف المبحوح ووالده المجاهد طلعت ووالدته وعموم عائلة المبحوح المجاهدة التي قدمت التضحيات دفاعاً عن الأرض المباركة والمقدسة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد كبير من قيادة الحركة وكوادرها بمشاركة عدد من مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، لمنزل والد الأسير يوسف المبحوح في مخيم جباليا، مساء الخميس.

وأعرب البطش عن اعتزاز حركة الجهاد الإسلامي بما قام به الأسير البطل يوسف المبحوح الذي انتقم لحرائرنا الأسيرات جراء الاعتداء عليهنّ من قبل السجانين الصهاينة.

وقال عضو المكتب السياسي للجهاد إن عملية الرد التي نفذها الأسير يوسف هي رسالة واضحة للعدو بأن أسرانا وأسيراتنا خط أحمر وأن أي اعتداءات عليهم ستشعل فتيل الانفجار والغضب في وجه الاحتلال.

بدورها ثمنت عائلة المبحوح دور حركة الجهاد الإسلامي ومواقفها الوطنية الثابتة.