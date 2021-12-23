وفد من الجهاد يهنئ القيادي الاسير المحرر شاكر عمارة بالحرية

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي ،القيادي في حركة حماس الشيخ شاكر عمارة اليوم الخميس، لتهنته بالحرية والإفراج عنه .من سجون الاحتلال الصهيوني

وضم الوفد عددة من الشخصيات القيادية

وأسرى محررين، حيث قدم التهاني للمحرر

،عمارة بالإفراج عنه من سجون الاحتالال وسلامته بعد الإعتداء على موكب استقباله من

.أجهزة أمن السلطة في بلدة عقبة جبر بأريحا

وثمن الوفد الدور البارز للشيخ عمارة وعلاقاته الطية في مخيم عقبة جبر على اعتباره .شخصية قيادية ومرجعية وطنية

في المقابل، رحب عمارة بالوفد، مثهنا موقف حركة الجهاد الإسلامي في الوفاء للأسري .وزبارتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم

من جهة أخرى، زار وفد الحركة الجريح إسلام عوضات، الذي تعرض للاصابة خلال مطاردة أجهزة أمن السلطة للسيارة التي كان يستقلها .في مراسم استقبال الأسير شاكر عمارة

واطلع الوفد على الوضع الصحي للجريح

عوضات، حیث لا یزال یعاني من ضعف

،بالتركيز نتيجة كسر أسفل الجمجمة .وانتفاخات بالعين والوجه

وطالب الوفد أجهزة أمن السلطة بوقف ممارساتها القمعية بحق نشطاء وكوادر المقاومة

في الضفة العربية، والاعتداء على مراسم

.استقبال المحرين وتشييع جثامين الشهداء