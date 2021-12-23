الجهاد الاسلامي: تصريحات منصور عباس لا تمثل الموقف الوطني الثابت لأهلنا في الداخل المحتل

أدانت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الخميس التصريحات التي أدلى بها منصور عباس التي يعترف فيها "الشريك في حكومة الاحتلال المتطرفة" بما يسمَّى بـ "يهودية الدولة".

و اعتبرت الحركة في بيان صادر عنها تصريحات عباس انسلاخ عن الهوية العربية والإسلامية واصطفاف فاضح مع اليمين الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرفة. ولا تمثل الموقف الوطني لأهلنا وأبناء شعبنا داخل فلسطين المحتلة عام 48.

و قال بيان الجهاد إن هذه التصريحات المدانة والمرفوضة لا تمثل الموقف الوطني الثابت لأهلنا وأبناء شعبنا داخل فلسطين المحتلة عام 48، مشيرا الى أن الشعب الفلسطيني لن يفرط في أرضه التاريخية المقدسة وسيظل متمسكاً بثوابته وبهويته وهوية وتعريف أرضه، وسيواصل مقاومة الكيان الغريب عن هذه الأرض والطارئ عليها الغاصب لترابها.

و تابع البيان: "لقد أسقط شعبنا بصموده وعظيم تضحياته كل محاولات الأسرلة والتهويد وأوهام التعايش، ولم يستطع أمثال عباس منصور تمرير انحرافاتهم الخطيرة، فوعي وإرادة شعبنا بكل مكوناته وأطيافه وأشد وأقوى من سيل المؤامرات التي يجري التحضير لتمريرها تحت أضاليل وأوهام خادعة وكاذبة."

و أوضح بيان الحركة أن جماهير شعبنا داخل فلسطين المحتلة دللت على أصالة موقفها وعمق انتمائها في كل المحطات.

و قالت: " إننا نثق أنها تعي حجم التهديد الذي تشكله تصريحات ومواقف منصور عباس على هويتهم وثوابتهم ومصالحهم العليا، كما نثق بقدرتهم على عزله ومحاصرته".