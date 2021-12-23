الاردن: تسجيل 14 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

كشف فيصل الشبول، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ، اليوم الخميس، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد.

وقال الشبول: "أجريت فحوص الكشف عن متحور كورونا الجديد (أوميكرون) لــ 250 شخصا، 104 منها مشتبه بإصابتها بالمتحور، يتوقع ظهور نتائجها اليوم (الخميس)"، وفق(المملكة).

وأضاف: "أن وزارة الصحة سجلت في وقت سابق سبع إصابات بالمتحور، تماثل اثنان من أصحابها للشفاء، واتوقع ارتفاع الإصابات بالمتحور في ظل الاستمرار باجراء الفحوصات الخاصة به".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل سبع إصابات بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في الأردن، ستة منهم قادمون من الخارج، وجرى عزل جميع المصابين مؤسسياً في أحد فنادق العاصمة عمّان.