الهلال الأحمر: نعاملنا مع أكثر من 100 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

أصيب نحو 100 مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 33 مواطنا بينهم صحفي أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و67 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطن بحروق، خلال المواجهات التي شهدتها القرية.

وأوضح أن الطواقم الطبية قدمت العلاج لطفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها.

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة صوت، وأخرى تابعة لمستشفى النجاح الوطني بقنبلة غاز.