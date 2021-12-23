الحساينة: الإصرار على التنسيق الأمني يشكل تهديدا استراتيجياً على المقاومة

أكد د. يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 23/12/2021، "أن التنسيق الامني والاصرار عليه يشكل تهديدا استراتيجيا على المقاومة".

جاء ذلك خلال فعالية نظمها الاتحاد الاسلامي في النقابات المهنية في رفح تحت عنوان "مستقبل المقاومة في الضفة المحتلة -أفاق وتحديات- جنين نموذج"

وأكد الحساينة، أن المقاومة في الضفة تشكل تهديدا استراتيجيا على الاحتلال، مستشهداً بذلك أهم الأحداث التي وقعت إبان الانتفاضة الثانية التي كان من أثارها الانسحاب الاسرائيلي من غزة عام 2005.

وأشار عضو المكتب السياسي لجهاد الاسلامي، أن معركة سيف القدس تركت اثارا عميقه في الضفة الغربية وارتفاع اصوات داخل حركه فتح على ضرورة الاشتباك مع العدو الصهيوني.

وبين أن استمرار الرهان على تسخين جبهه الضفة والقدس سيفشل ان شاء الله مع أصرار شعبنا والجماهير التي تؤمن بخيار المقاومة والتي ستتجاوز اثار اوسلو الكارثية.

وأردف الحساينة أن العمل المقاوم في الضفة وما شاهدناه من تصاعدها في الآونة الأخيرة هو تراكم النقاط لصالح فكرة ومشروع المقاومة في الضفة الغربية سواء كانت عمليات فردية أو منظمة أو هبات جماهيرية.

وبين الحساينة أن معركة سيف القدس احدثت نقطة تحول كبير في السردية السياسية الفلسطينية معتبراً اياها تغيير جوهري لقواعد الاشتباك مع العدو" موضحاً أن تحريك الداخل المحتل والضفة الغربية والقدس المحتلة عكست تحولات فكرية ودنيوية داخل الضفة والداخل المحتل واربكت حساباته .

وقال الحسانية " السلطة بعد معركة سيف القدس والعمليات التي تشهدها الضفة الغربية الآن تعاني من عزلة شعبية وسياسية".

ووجه عضو المكتب السياسي لجهاد الاسلامي إلى أنظمة الخليج والمغرب بأنه استخفاف اقليمي مع العدو وهو سحابه سيف ثقيلة سوداء تمر على المنطقة ولكن الشعوب الحيه بإذن الله ستفشلها وتسقطها.

وأشار الحساينة أن الشعب الفلسطيني يمتلك قدرة هائلة على الابداع والولادة من رحم الآلام و المعاناة ويعيد بناء نفسه من جديد مع كل لحظة يظن فيها سواء من قريب أو عدو ان الشعب الفلسطيني انتهى ليفاجئ الجميع بانه يولد من بين الركام.

وأشاد بأن حالة الاشتباك مع العدو الصهيوني في الضفة وغزة و كافة الوسائل ضرورة وحتمية ضرورة لأنها هي من ستوحد كل مكونات شعبنا وحتمية لأنها كل هذه المقدمات كل ما يجرى من ظلم وانكار للحقوق الفلسطينية سيؤدي عاجلا او اجلا الى الاشتباك مع العدو الصهيوني.

وأكد الحساينة أن سلاح المقاومة في غزه سيبقى مدافعا عن الثوابت و درعا للاحتلال وأما سلاح المقاومة في الضفة الغربية هو من سيصنع التحرير بإذن تعالي.