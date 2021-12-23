في ظل انتشار متحور "أوميكرون".. تصاعد المنحنى الوبائي في "إسرائيل"

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، استمرار تصاعد المنحنى الوبائي في ظل انتشار متحور "أوميكرون ".

وأوضحت وزيرة الصحة "الإسرائيلية " كارين الحرار، أن عدوى فيروس كورونا انتقلت أمس الأربعاء إلى نحو ألف و400 شخص.

وقالت الحرار، "إنه لم يتخذ بعد قرار بشأن الجرعة الرابعة، مبينة أنه يتعين القيام بأي شيء للحيلولة دون انتقال العدوى ومنع الإصابات الخطيرة بكورونا".

وأضافت :"إن الهدف هو اجتياز موجة كورونا ومحاولة تجنب المساس قدر المستطاع بالحياة الاعتيادية والمرافق الاقتصادية".

وأشارت الحرار، إلى أن سكان كيان الاحتلال "الإسرائيلي" سئموا من القيود، غير أن الحكومة تلقت انذارات خطيرة بشان متحور أوميكرون".