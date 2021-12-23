كورونا غزة : حالتا وفاة وتسجيل "90" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس 23/12/2021 ، عن تسجيل حالتي وفاة و"90 إصابة بعد اجراء 1057 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 50 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي المصابين 186281 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1681 حالة ، واجمالي المتعافين 186281 حالة ، واجمالي الوفيات 1681 وفاة

وبشأن التطعيمات ، بينت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 533971 شخص.