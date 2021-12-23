الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد عباس وتدعو لتفعيل العمل الفدائي بالضفة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 12/12/2021، الشهيد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاماً)، والذي استشهد ليلة أمس بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله.

وتوجهت الحركة، لعائلة الشهيد البطل الصابرة المحتسبة بأحر التعازي والمواساة، ونؤكد أن دماء الشهيد ستكون لعنة على هذا المحتل.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جماهير شعبنا الفلسطيني الثائر بضرورة تفعيل العمل الفدائي والمقاوم في كل مكان، رداً على هذه الجريمة النكراء، مؤكدين أن بطش الاحتلال لن يثني أبناء شعبنا عن القيام بواجبهم المقدس في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

كما حيت شعبنا البطل وشبابه الميامين الذين يسطرون يوماً بعد يوم أروع البطولات في ساحة المواجهة والتحدي، والذين يثبتون في كل لحظة أنهم الأمناء على درب المقاومة، معمدين ببطولاتهم وبدمائهم الزكية أروع آيات الصمود في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين.