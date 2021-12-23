يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 23/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.03 شيكل $58.13

سعر الذهب عيار 22 168.70 شيكل $53.28

اسعار الذهب عيار 21 161.03 شيكل $50.86

اسعار الذهب عيار 18 138.03 شيكل $43.59

سعر الذهب عيار 14 107.35 شيكل $33.91

سعر الذهب عيار 12 92.02 شيكل $29.06

اسعار أوقية الذهب 5,723 شيكل $1,808

اسعار جنيه الذهب 1,288 شيكل $406.89

اسعار كيلو الذهب 184,035 شيكل $58,125

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 ديسمبر 183.87 160.89 137.91 107.26 91.94

21 ديسمبر 182.11 159.35 136.59 106.23 91.06

20 ديسمبر 182.55 159.73 136.91 106.49 91.27

19 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

18 ديسمبر 180.84 158.24 135.63 105.49 90.42

17 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

16 ديسمبر 179.24 156.84 134.43 104.56 89.62

15 ديسمبر 179.56 157.12 134.67 104.74 89.78

14 ديسمبر 178.89 156.53 134.17 104.35 89.44

13 ديسمبر 179.16 156.77 134.37 104.51 89.58