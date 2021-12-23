بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر وصباح اليوم الخميس 22/12/2021 حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت مفدى سعادة، ومناضل سعادة، كما اقتحمت بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقلت أحمد أبو ليل، وهيثم أبو ليل.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت واعتقلت كلا من مؤمن مرعي، بلال عاصي، وعلي عاصي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر اليوم واعتقلت محمد مهدي طحاينة، ومحمد عاهد طحاينة، وفؤاد جرادات.

وفي مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مطع، كما اعتقلت من بلدة طمون محمد نور بني عودة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت محمد إياس شاهين، وعماد حسين شاهين .

وفيما يلي أسماء الاعتقالات كاملة :

١. مفدى سعادة- نابلس

٢. مناضل سعادة- نابلس

٣. مؤمن مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

٤. بلال عاصي- قراوة بني حسان

٥. علي عاصي- قراوة بني حسان

٦. محمد مهدي طحاينة- السيلة الحارثية غرب جنين

٧. محمد عاهد طحاينة- السيلة الحارثية

٨. فؤاد جرادات- السيلة الحارثية

٩. محمود مطيع سليط- طولكرم

١٠. محمد نور بني عودة- طمون قرب طوباس

١١. محمد إياس شاهين- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٢. عماد حسين شاهين- مخيم الدهيشة

13-أحمد أبو ليل- برقة شمال غرب نابلس

١٤. هيثم أبو ليل- برقة