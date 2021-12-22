ثلاث أسيرات يواصلن الإضراب عن الطعام في سجن "دامون"

يواصل ثلاث أسيرات، اليوم الأربعاء، اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لعزل مصلحة السجون الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات.

وقالت المحامية تغريد جهشان المستشارة القضائية لجمعية نساء من اجل الاسيرات السياسيات ، إن" ثلاث أسيرات يواصلن الإضراب عن الطعام، وهن: نورهان عواد، وميسون موسى، وشاتيلا ابو عيادة، وذلك حتى يتم إنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات".

وأوضحت المحامية جهشان، أن الأسيرات يواصلون رفضهم الخروج من الغرف كخطوة احتجاجية، إلى أن يتم إنهاء عزل مرح وشروق.

وتواصل مصلحة السجون "الإسرائيلية" لليوم السابع على التوالي عزل الأسيرتين المقدسيتين مرح باكير و شروق دويات في زنازين سجن "الدامون"، على خلفية رفضهما للإجراءات "الظالمة" بحق الاسيرات.