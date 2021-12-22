تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو مساء اليوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو، تُقام مساء اليوم الأربعاء مباراة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "سان ماميس" مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو، المُقدمة من منافسات الجولة الحادية والعشرين من الليجا، موسم 2021/22.

وويدخل ريال مدريد المباراة فاقد 11 لاعبًا بين إصابات عضلية وأخرى بسبب فيروس كورونا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو سوف يكون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (10:30 مساءً بتوقيت القاهرة)،

(11:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية )

و(12:30 صباحًا بتوقيت الإمارات)،

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مُذاعة على قناة "beIN Sports HD 1".

يُذكر أن أتلتيك بلباو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباوحراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، فيرلاند ميندي، ميجيل.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، توني كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، يوفيتش.