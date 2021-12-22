كورونا غزة : 110 إصابات ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 22/12/2021 ، انه تم تسجيل 110 إصابات خلال 24 ساعة دون تسجيل أي وفيات .

وبينت الصحة وفقا للتقرير الوبائي اليومي، ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة ، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

أوضح ان اجمالي تراكمي للمصابين 189553 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 1693 حالة

اجمالي المتعافين 186181 حالة واجمالي الوفيات 1679 وفاة

وبشأن التطعيمات أوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

, اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 532128 شخص