الأيام القادمة: الأونروا تصرف تعويضات للمتضررين جزئياً في العدوان

أعلنت وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 22/12/2021، أن الأيام القادمة ستشهد صرف تعويضات للمتضررين جزئياً في العدوان الأخير على قطاع غزة، عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأوضح المدير العام للإعمار وحصر الأضرار في وزارة الأشغال بغزة م. محمد عبود، أن الوزارة صرفت لحوالي 60% من إجمالي المتضررين جزئياً في العدوان الأخير على القطاع، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والخيرية والوكالة.

وبين، أن وزارته صرفت الأضرار الكلية من خلال المنحة القطرية لـ 35 أسرة، وعندما يتم رفع القيود عن التحويلات البنكية من سلطة النقد ستسعى الوزارة من خلال دولة قطر، للصرف لباقي العوائل المتضررة من الدفعة الأولى التي تصل لحوالي 130 اسماً.

وأكد عبود، أن الوكالة وقعت المنحة الألمانية بمقيمة 6 مليون دولار، وتواصلت الوكالة مع المتضررين لتجهيز مخططاتهم وتشمل المنحة 150 وحدة من اللاجئين المتضررين في العدوان الأخير، وهناك وعود بتغطية جميع اللاجئين المتضررين من العدوان وهم حوالي 600 بيت تضرر بشكل كلي.

وقال عبود :"كل من هو متضرر ولديه سجل أضرار معتمد ومدقق يتم الصرف له بناء على المنح المتوفرة لدينا من المؤسسات المحلية والوكالة ونحن نطمئن المواطن المتضرر أن حقه محفوظ لدى وزارة الأشغال."