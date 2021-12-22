أسعار الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:23 ص
22 ديسمبر 2021
الذهب - سعر الذهب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 22/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين،

بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      182.13 شيكل      $57.53

سعر الذهب عيار 22 166.96 شيكل      $52.74

اسعار الذهب عيار 21      159.37 شيكل      $50.34

اسعار الذهب عيار 18      136.60 شيكل      $43.15

سعر الذهب عيار 14 106.24 شيكل      $33.56

سعر الذهب عيار 12 91.07 شيكل $28.77

اسعار أوقية الذهب   5,664 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب   1,275 شيكل $402.75

اسعار كيلو الذهب    182,133 شيكل     $57,534

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

21 ديسمبر   182.11     159.35     136.59     106.23     91.06

20 ديسمبر   182.55     159.73     136.91     106.49     91.27

19 ديسمبر   180.82     158.22     135.62     105.48     90.41

18 ديسمبر   180.84     158.24     135.63     105.49     90.42

17 ديسمبر   180.82     158.22     135.62     105.48     90.41

16 ديسمبر   179.24     156.84     134.43     104.56     89.62

15 ديسمبر   179.56     157.12     134.67     104.74     89.78

14 ديسمبر   178.89     156.53     134.17     104.35     89.44

13 ديسمبر   179.16     156.77     134.37     104.51     89.58

12 ديسمبر   177.93     155.69     133.45     103.79     88.96

#سعر جرام الذهب #أسعار الذهب #أسعار الذهب في فلسطين #أسعار الذهب في فلسطين اليوم

متعلقات