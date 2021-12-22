تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 22/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين،

بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 182.13 شيكل $57.53

سعر الذهب عيار 22 166.96 شيكل $52.74

اسعار الذهب عيار 21 159.37 شيكل $50.34

اسعار الذهب عيار 18 136.60 شيكل $43.15

سعر الذهب عيار 14 106.24 شيكل $33.56

سعر الذهب عيار 12 91.07 شيكل $28.77

اسعار أوقية الذهب 5,664 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب 1,275 شيكل $402.75

اسعار كيلو الذهب 182,133 شيكل $57,534

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 ديسمبر 182.11 159.35 136.59 106.23 91.06

20 ديسمبر 182.55 159.73 136.91 106.49 91.27

19 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

18 ديسمبر 180.84 158.24 135.63 105.49 90.42

17 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

16 ديسمبر 179.24 156.84 134.43 104.56 89.62

15 ديسمبر 179.56 157.12 134.67 104.74 89.78

14 ديسمبر 178.89 156.53 134.17 104.35 89.44

13 ديسمبر 179.16 156.77 134.37 104.51 89.58

12 ديسمبر 177.93 155.69 133.45 103.79 88.96