أسعار جرام الذهب في السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:19 ص
22 ديسمبر 2021
أسعار الذهب في السعودية
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تشهد أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24  215.45     57.45

سعر جرام الذهب عيار 22  197.50     52.67

سعر جرام الذهب عيار 21  188.52     50.27

سعر جرام الذهب عيار 18  161.59     43.09

سعر جرام الذهب عيار 14  125.68     33.51

سعر أونصة الذهب بيع      6,701.25   1,787.00

سعر أونصة الذهب شراء    6,705.00   1,788.00

سعر كيلو الذهب عيار 24  215,450.72       57,453.53

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21     1,508.16   402.17

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22     1,579.97   421.33

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24     1,723.61   459.63

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6,701.25   1,787.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية  33,506.25 8,935.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 67,012.50 17,870.00

أسعار سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب  ريال   دولار

سعر جرام الذهب     215.45     57.45

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 538.63     143.63

سعر سبيكة الذهب 5 جرام   1,077.25   287.27

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 2,154.51   574.54

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 4,309.01   1,149.07

سبيكة الذهب نصف أونصة  3,350.63   893.50

سعر سبيكة الذهب أونصة   6,701.25   1,787.00

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 10,772.54 2,872.68

سعر سبيكة الذهب 100 جرام       21,545.07 5,745.35

سعر سبيكة الذهب تولة      2,512.97   670.13

سعر سبيكة الذهب 10 تولة  25,129.74 6,701.26

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو   215,450.72       57,453.53

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع     عيار 24     عيار 22     عيار 21     عيار 18

2021-12-22     215.45     197.50     188.52     161.59

2021-12-21     215.93     197.94     188.94     161.95

2021-12-20     216.78     198.71     189.68     162.58

2021-12-19     216.78     198.71     189.68     162.58

2021-12-18     216.78     198.71     189.68     162.58

2021-12-17     216.90     198.82     189.79     162.67

2021-12-16     214.25     196.39     187.46     160.68

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل   شراء جديد

الوحدات      ريال   ريال

عيار 24     210.45     240.45

عيار 22     192.50     227.50

عيار 21     183.52     220.52

عيار 18     156.59     196.59

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