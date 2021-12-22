راصد جوي يوضح فرصة  قطاع غزة من الأمطار خلال اليوم !

قال الراصد الجوي قصي الحلايقة اليوم الاربعاء 22/12/2021 ان المنخفض الجوي متواصل لليوم الثالث على التوالي حيث تتواصل هطول الامطار شمال فلسطين ومحافظات شمال وغرب الضفة وبغزارة متوسطة وأحياناً عالية.

وبين الراصد الجوي انه من المتوقع ان تحدث انفراجه في هطولات الامطار في المناطق الجنوبية ، حيث تتسع دائرة الأمطار لتشمل مناطق الوسط، ولاحقاً أجزاء من الجنوب "قطاع غزة" بمشيئة الله بعد عصر ومساء اليوم.

واشار الى ان هطول الامطار سيتواصل غدا الخميس في مناطق متفرقة من شمال ووسط وأجزاء من جنوب البلاد ويكون الطقس بارداً بشكلٍ لافت.

وبشأن يوم الجمعة ، قال ان زخات من المطر ستتساقط في مناطق مختلفة وتزداد البرودة خاصة فوق الجبال، والله أعلم.