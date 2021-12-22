إصابة شاب خلال مواجهات واعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 22/12/2021 حملة اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية في بلدة بيت أمر ان قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت يوسف عايد.

وفي بلدة حزما شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من عيسى عودة، وقصي حامد الخطيب، وصالح عمر الخطيب.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم، واعتقلت عطا محمد زعول من بلدة حوسان غرب بيت لحم، كما اعتقلت أحمد بدير وسلوم الدبس من مخيم عايدة.

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، أطلق الجنود خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة الشاب (ع.ق-18 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، نقل على إثرها الى أحد المشافي في بيت لحم لتلقي العلاج.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين، احمد مأمون بدير (30 عاما)، وسلوم الدبس (24 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ورد عبده من بلدة كفر نعمة غرب رام الله.