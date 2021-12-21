سعر الدولار اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 في السودان، هبط سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما استقر في بنك السودان المركزي.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة من صباح أمس الثلاثاء 451 جنيها، واستقر السعر أيضا لدى بنك السودان المركزي عند 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، ليسجل 490.83 جنيه للشراء، و494.52 جنيه للبيع.

بينما بقي سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 550 جنيها.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، خلال التعاملات المبكرة ليسجل نحو 577.01 جنيه للشراء، و581.33 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية السوداء نحو 635 جنيها، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء

سعر الريال والدرهم والدينار

كما استقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، ليسجل نحو 116.25 جنيه للشراء، و117.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) قيمة 120 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 118.78 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء سعر 123 جنيها.

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك عند 1430.89 جنيه للشراء، و1441.62 جنيه للبيع.