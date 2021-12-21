سعر الدولار اليوم في لبنان الاربعاء 22 ديسمبر 2021، ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الاربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27800 و27850 ليرة لكل دولار

سعر الدولار اليوم في البنوك

أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

البيع للبنوك التجارية بسعر الصرافة

قال مصرف لبنان المركزي إنه سيبدأ بيع الدولار للبنوك التجارية "على أساس سعر الصرف المعلن" على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة (الصيرفة)، لكن المحللين يقولون إن توفير المزيد من العملة الصعبة لن يفعل شيئا يذكر لدعم الليرة اللبنانية المتعثرة.