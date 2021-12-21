طالع سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في ليبيا اليوم الاربعاء 22-12-2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 5.3 دينار، أما سعر اليورو فسجل 5.57 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 6.60 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار ليبي.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار ليبي.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار ليبي.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي 4.60 دينار للبيع و4.59 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.20 دينار للبيع و5.18 دينار للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

وسجل الذهب عيار 18 نحو 208 دنانير.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 242.5 دينار.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 251 دينارا ليبيا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 277 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار.