أمريكا: أكثر من 90 % من مصابي كورونا في البلاد بمتحور "اوميكرون"

اظهرت البيانات الأميركية أن متحور أوميكرون بات مهيمنا إلى حد كبير في البلاد، ومثلت أكثر من 90 % من نسبة المصابين.

اظهرت البيانات الأميركية أن متحور أوميكرون بات مهيمنا إلى حد كبير في البلاد، ومثلت أكثر من 90 % من نسبة المصابين.

ورغم خطر موجة وبائية شتوية مرجحة، استبعد البيت الأبيض فرض "إغلاق" في البلاد، كاشفًا أنّ الرئيس جو بايدن سيُعلن "إجراءات" جديدة تستهدف "توسيع نطاق إجراء فحوص الكشف" عن كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدّد غير الملقّحين".

وقد تغلّبت المتحوّرة أوميكرون السريعة الانتشار، على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96.3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، تُمثّل أوميكرون 95.2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

وخضع الرئيس جو بايدن لاختبار لكوفيد جاءت نتيجته سلبيّة بعد أن كان على اتّصال قبل ثلاثة أيّام مع أحد أعضاء فريقه الذي ثبُتت الاثنين إصابته بالفيروس.