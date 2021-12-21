"اسرائيل" تسجل أول حالة وفاة بمتحور "اوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات بالمتحور الجديد إلى 341 إصابة بعد تشخيص "الصحة الإسرائيلية" 170 إصابة جديدة.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، أن حالة الوفاة سجّلت لمصاب يبلغ من العمر (65 عامًا)، وكان يعاني من أمراض مزمنة عديدة وخطيرة، مشيرًا إلى أن حالته المرضية كانت نتاج هذه الأمراض المزمنة وليس عن الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

وتشتبه "الصحة الإسرائيلية بـ 807 إصابات أخرى بالمتحور "أوميكرون"، لم يتم الحصول على نتائج اختبار التسلسل الجيني بشأنها حتى الآن.

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، على تقليص حجم الدوام في المؤسسات والمكاتب الحكومية بنسبة 50%، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 26 كانون الثاني/يناير 2022.

وفي أول جلسة لها منذ نحو الشهر، تجتمع اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، لبحث فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، في ظل تفشي المتحورة "أوميكرون".