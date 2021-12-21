المعتقل لدى أمن السلطة عبد الرزاق ضراغمة يعلن إضرابه عن الطعام

أعلن المختطف والمعتقل السياسي فادي عبد الرازق ضراغمة، إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث تواصل الأجهزة الأمنية اعتقاله منذ شهر تقريباً في "مسلخ" أريحا.

وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على ظروف اعتقاله الصعبة، وتعرضه للتعذيب الشديد، ورفض المطالبات بإخلاء سبيله، علماً أنه مصاب إثر محاولة قتله بدم بارد من جنود الاحتلال.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل فادي عبد الرازق ضراغمة بعد أيام من تشييع جثمان الشهيد صدام بني عودة في محافظة طوباس، حيث شنت السلطة حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والأسرى المحررين.

وقد أمضى المحرر فادي في سجون الاحتلال 5 سنوات على فترتين، وأفرج عنه في تشرين الأول 2021م.