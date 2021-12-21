كورونا حول العالم.. 5 ملايين و380 ألف وفاة و275 مليونا و899 ألف إصابة

أظهرت أخر الإحصاءات العالمية بشأن فيروس "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 380 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 275 مليونا وما يزيد عن 899 ألف إصابة، تعافى منهم 247 مليونا وأكثر من 624 ألف مريض.

ووفق الإحصاءات، فإن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,019 وفاة)، وأميركا (623 وفاة)، والهند (453 وفاة)، وهنغاريا (366 وفاة)، وألمانيا (280 وفاة).

وذكرت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (143,530 إصابة)، وبريطانيا (91,743 إصابة)، وروسيا (27,022 إصابة)، وإسبانيا (26,568 إصابة)، وألمانيا (21,710 إصابات).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (828,836 وفاة)، والبرازيل (617,905 وفيات)، والهند (478,007 وفيات)، وروسيا (299,249 وفاة)، والمكسيك (297,916 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ52 مليون، بواقع (52,059,667 إصابة)، والهند (34,752,164 إصابة)، والبرازيل (22,215,856 إصابة)، وبريطانيا (11,453,121 إصابة)، وروسيا (10,267,719 إصابة).

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين، 559 ألف و334 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,555 حالة وفاة