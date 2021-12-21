محدث بالفيديو والصور تأثير المنخفض الجوي على شاطئ بحر غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:12 م
21 ديسمبر 2021
منخفض جوي.jpg
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منخفض جوي 2.jpg
منخفض جوي2.jpg
منخفض جوي.jpg
 

 

 

 

 

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