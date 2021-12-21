"إسرائيل" تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ شهرين.. واكتشاف 46 حالة جديدة لأوميكرون

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 21/12/2021، إنها سجلت إصابة 46 شخصا بأوميكرون، لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في البلاد إلى 221.

وبحسب ما أفادت به القناة "13" الإسرائيلية، فإن هناك 775 حالة أخرى يشتبه بإصابتها بأوميكرون.

وإجمالا، أعلنت الوزارة تسجيل 1306 حالة مؤكدة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم في شهرين منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021

إسرائيل تدرج أمريكا ودولة عربية ثانية ضمن قائمة الدول الحمراء بسبب أوميكرون

في غضون ذلك، تم تسجيل تفشي الفيروس في ثلاث مدارس في مستوطنة معاليه أدوميم (7 كيلو متر شرقي مدينة القدس)، حيث تم تشخيص إصابة 183 شخصا.

وفي إسرائيل، 8078 حالة نشطة بكورونا (مصابون حاليون)، من بينهم 81 في حالة صعبة، ضمنهم 48 وصفت حالتهم بالحرجة يخضع 41 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.

وبلغت وفيات كورونا في إسرائيل منذ تفشي الوباء العام الماضي، 8232 حالة من بينهم 3 حالات خلال الأسبوع الأخير.

في الأثناء، تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض قيود جديدة في ظل تأكيد رئيسها نفتالي بينيت على دخول البلاد في الموجة الخامسة من الوباء، دون أن يستبعد أن يصاب معظم مواطنيه بمتحور أوميكرون.