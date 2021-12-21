أثناء المذاكرة للامتحانات.. مشروبات تساعد على تركيز ابنك!

مع انطلاق موسم الامتحانات لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، يحتاج الطلاب الى زيادة قدراتهم على التركيز وتنشيط الذاكرة من أجل القدرة على تحصيل أكبر قدر من المعلومات أثناء المذاكرة، فقد يعانى الكثير منهم من عدم القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات المختلفة أثناء أداء الامتحان.

وطبقا لتقرير نشر في موقع webmd، فهناك العديد من المشروبات التي تساعد ابنائك على التركيز أثناء المذاكرة، مثل:

القهوة

تناول فنجان من القهوة خلال المذاكرة يساعدك على التركيز وزيادة القدرة على تنشيط الدماغ لأنها تحتوى على الكافيين الذى يحفز الدماغ على تلقى المعلومات أثناء المذاكرة.

الماء

يستحوذ الماء على 75% من دماغ الانسان، لذا فان الإكثار من تناول الماء يساعدك على زيادة القدرة على التركيز وحفظ المعلومات واسترجاعها وقت الامتحان.

الشاي الأخضر

يعد مصدرا رائعا لمادة الكافيين ومادة الثيانين الهامة لتنشيط الذاكرة وزيادة التركيز والانتباه خلال المذاكرة.

عصير البنجر

البنجر غنى بالحديد ويسهم في تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد في زيادة الانتباه والقدرة على التركيز وحفظ المعلومات وتقوية الذاكرة

مشروب الكاكاو

غنى بمركبات الفلافونويد، والكافيين، ومضادات الأكسدة التي تسهم في تقوية الذاكرة وتنشيط الدماغ لحفظ المعلومات واسترجاعها في الوقت المناسب.

عصير الأفوكادو

يحتوى على الألياف التي تمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة، بجانب أنه يسهم في تدفق الدماء الى المخ التي تعمل على تقوية الذاكرة وزيادة الانتباه خلال المذاكرة.

عصير البرتقال

مصدر جيد لفيتامين سى الذى يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الدماغ وتقوية الذاكرة وحمايتها من ضعف الذاكرة.

مشروب النعناع

يمنحك الاسترخاء ويقاوم التوتر والقلق وبالتالي يساعدك على زيادة التركيز.