توتر يسود كافة سجون الاحتلال ومصير 80 أسيراً مجهولاً بعد انقطاع الإتصال بنفحة

أكد مكتب إعلام الاسرى اليوم الثلاثاء 21/12/2021 ، ان توتر شديد يسود كافة سجون الاحتلال "الاسرائيلية" ، وسط اغلاق كامل لكافة السجون .

وحذر مكتب اعلام الاسرى من انقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن نفحة، ومصير أكثر من 80 أسيرا مجهول.

وعبر مكتب اعلام الاسرى عن وجود خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحه من تعرضهم لقمع ممنهج من قبل إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن ، بالاضافة الى ان مصير الاسير يوسف المبحوح منفذ عملية الطعن بالأمس لازال مجهولاً.

ويشار الى ان توتر سيطر على سجون الاحتلال "الاسرائيلي" بعد طعن احد أسير من قطاع غزة احد السجانين جراء توغل واعتداء الاحتلال على الحرائر "الاسيرات"