بينهم والدة أسيرين.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 21/12/2021، عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة والقدس، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة بينهم سيدة.

وبين، أن المعتقلين هم، عبد الرحمن الطويل من مدينة البيرة، والمواطنة سماهر زبيدات من قرية زبيدات، وهي أم لطفلة لم عمرها قرابة الشهر، جرى اعتقالها فجرًا من منزلها، علمًا أن اثنين من أبنائها معتقلين وهما: أحمد وفتحي زبيدات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال نائل مفرح جرى اعتقاله من حاجز عسكري، وهو من بيت لحم.