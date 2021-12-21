الفلفل الأسود وفقدان الوزن

استخدام الفلفل الأسود في الطعام لا يضيف له المذاق فقط، وإنما أيضًا له العديد من الفوائد الصحية.

ويساعد الفلفل الأسود في إفراز حمض الهيدروكلوريك الذي يسهل عملية الهضم في المعدة, ويقي من مختلف المشاكل المعويّة التي تصيب الإنسان كالإمساك والإسهال. كما أن له دور فعّال للوقاية من مختلف أنواع السرطان وبشكل خاص سرطان الثدي, حيث يساعد البيبرين الموجود فيه على إيقاف نمو الخلايا السرطانيّة.

وتشمل فوائد الفلفل الأسود الاتي:

1. تخفيف القرحة الهضمية

إن الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة والالتهابات، لذلك فإنه قد يساعد على تقوية الدفاع المخاطي في المعدة، وبالتالي الحد من القرحة الهضمية المزعجة للكثيرين.

2. تحسين صحة الفم

يحتوي الفلفل الأسود على خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا، فهو يمنع انتشارها في الفم وبالتالي قد يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان.

كما أن استخدامه مباشرة على الأسنان واللثة المصابة يقلل من الام، وأمراض اللثة المزعجة.

3. تحسين الهضم

الفلفل الأسود له فوائد عديدة للجهاز الهضمي، وهي كما الاتي:

• يعمل على تحفيز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وبدوره يعزز هضم البروتينات والمكونات الغذائية الأخرى مما يساعد في تحسين عملية الهضم.

• يعمل على تقليل الشعور بالانتفاخ؛ لأنه يعد طارد للغازات، حيث يساعد في تنظيف الجسم بسهولة من الغازات الضارة، والتي قد تؤدي إلى إجهاد الأعضاء الحيوية الأخرى في الجسم.

• يمكن أن يعزز من عملية التعرق والتبول، مما يساعد الجسم في التخلص من السموم والأجسام الغريبة و الماء الزائد عند إضافة الفلفل الأسود إلى النظام الغذائي.

4. فقدان الوزن

الطبقة الخارجية من الفلفل تحتوي على مادة البيبريدين (Piperidine) القادرة على خفض نسبة الدهون والوقاية من السمنة عبر منع تشكل خلايا دهنية جديدة، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وبالتالي خسارة الوزن.

كما أن الفلفل الأسود هو غذاء حراري يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وزيادة حرق السعرات الحرارية من خلال تحفيز إنتاج الحرارة في الجسم.

لذلك له تأثير كبير على معدل الأيض في الجسم، والشعور بالشبع، وأكسدة وحرق الدهون.

5. الحفاظ على صحة الأمعاء

إن الفلفل الأسود يحافظ على صحة الأمعاء وسلامتها، فهو يمنع نمو البكتيريا فيها ويساعد كذلك على منع تشكل الغازات المعوية، مما يساهم في تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإسهال والإمساك والمغص.

6. تعزيز صحة القلب

إن إدراج الفلفل الأسود في النظام الغذائي له فوائد عديدة لصحة القلب، وهي كالاتي:

• يحتوي على مادة البيبريدين التي تساعد في الوقاية من الالتهابات وتنظيم ضغط الدم، وهذا بدوره يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

• يساعد في الحفاظ على نظافة الشرايين من خلال التخلص من الكولسترول الزائد من الجدران والأوعية الموجودة في القلب، مما يساهم في تقليل تصلب الشرايين، الذي يؤدي بشكل كبير لحدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية.