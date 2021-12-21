تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 21/12/2021، انخفاضاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 182.74 شيكل $57.66

سعر الذهب عيار 22 167.51 شيكل $52.85

اسعار الذهب عيار 21 159.90 شيكل $50.45

اسعار الذهب عيار 18 137.06 شيكل $43.25

سعر الذهب عيار 14 106.60 شيكل $33.63

سعر الذهب عيار 12 91.37 شيكل $28.83

اسعار أوقية الذهب 5,683 شيكل $1,793

اسعار جنيه الذهب 1,279 شيكل $403.62

اسعار كيلو الذهب 182,742 شيكل $57,659

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 ديسمبر 182.55 159.73 136.91 106.49 91.27

19 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

18 ديسمبر 180.84 158.24 135.63 105.49 90.42

17 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

16 ديسمبر 179.24 156.84 134.43 104.56 89.62

15 ديسمبر 179.56 157.12 134.67 104.74 89.78

14 ديسمبر 178.89 156.53 134.17 104.35 89.44

13 ديسمبر 179.16 156.77 134.37 104.51 89.58

12 ديسمبر 177.93 155.69 133.45 103.79 88.96

11 ديسمبر 177.91 155.67 133.43 103.78 88.95