تقرير: أكثر من ربع سكان "إسرائيل" خلال 2021 يواجهون الفقر

كشفت معطيات تقرير جديد حول الفقر في "إسرائيل" لعام 2021، أن ما يزيد عن ربع سكان البلاد يعيشون في حالة من الفقر.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة "لاتيت" (خيرية/غير حكومية)، ارتفعت نسبة الأسر الإسرائيلية القريبة من الفقر من 14% قبل أزمة تفشي جائحة كورونا إلى 23.6% اليوم، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الأسر التي تعيش في فقر مقارنة بذروة الأزمة، لكنها لم تنخفض إلى العدد الذي كانت عليه عشية تفشي الوباء وظلت الأعداد مرتفعة.

وأضاف: "في إسرائيل، نحو 22% من العائلات تعيش في فقر، أي 27.6% من السكان، من بينهم مليون و118 ألف طفل، يشكلون ما نسبته نحو 40% من إجمالي الأطفال في البلاد.

وتقلصت الطبقة الوسطى في إسرائيل وفق المعطيات بنسبة 17.1%- من 58.3% قبل الجائحة إلى 48.3% اليوم.

وأشار التقرير إلى اتساع ظاهرة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل لتشمل 21.8% من الأسر، من بينها 292 ألف أسرة (10%) تعيش في حالة انعدام أمن غذائي شديدة.

ويبلغ عدد سكان دولة الاحتلال وفق إحصاء رسمي نشر في أبريل/نيسان الماضي، 9 ملايين و327 ألف نسمة، من بينهم نحو 1.9 مليون مواطن عربي.