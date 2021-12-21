تحذيرات من موجة عمليات بطولية تنفذها المقاومة قريباً في الضفة والقدس

حذرت مصادر عسكرية "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 21/12/ 2021، من موجة قادمة من العمليات البطولية والمواجهات الساخنة من المتوقع أن تنفذها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في الضفة والقدس المحتلة.

وتحدث محلل الشؤون العسكرية لموقع والا العبري أمير بوحبوط، عن العمليات الفردية المتصاعدة في الضفة والقدس.

وقال بوحبوط خلال مقابلة إذاعية:" أن هذا التحدي يواجه جهاز الشاباك والشرطة وقوات الاحتلال، ويجب ألا يكون التركيز فقط على الشبكات الاجتماعية لتحديد مكان المنشورات التحريضية، ولكن أيضًا على نقاط الاحتكاك في القدس وفي الضفة الغربية، وفوق كل هذا البنية التحتية المنظمة للتنظيمات الفلسطينية والتي تمتلك الأسلحة، وتقوم بمراقبة الطرقات لمعرفة اية سيارة يمكن تنفيذ عملية ضدها خصوصا ما تملكه من بنى تحتية مؤسسة ومنظمة بطريقة جيدة."

وقد بذلت المقاومة جهودًا كبيرة جدًا طوال العام لتنفيذ عمليات بطولية ضد "إسرائيليين" في العام الماضي، والتي لم تنته بعد، كما يجب أن يكون هناك تركيز قوي على إمكانيات جهاز الشاباك من أجل تضييق خطوات المنظمات لإحباط عمليات أكثر تعقيدًا بكثير من العمليات الفردية.

وحذر بقوله: يجب أن نتذكر أن المنطقة تغلي حالياً، والمقاومة تُحاول الاستفادة من عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية "لزعزعة الاستقرار" في المنطقة، خصوصاً في الضفة المحتلة.

جدير ذكره، أن ما سبق يشكل تحدياً على أعتاب ولاية قائد فرقة العميد أفي بلوط الذي تعرض لانتقادات حادة بخصوص للوائح إطلاق النار التي تختلف من قطاع إلى آخر.

وقال :” كما أن هناك ثمن يجب علينا دفعه بسبب العدوان الذي يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين ليس فقط لأنه خرق للقانون بل يمكن للمستوطن اليميني المتطرف أيضًا إشعال المنطقة، ما يعد تحديا كبيرا أمام المنظومة الأمنية والعسكرية.

كما أن المقاومة ستحاول زيادة وتيرة عملياتها بعد عيد الميلاد وذلك لنقل الضغط إلى الساحة الدولية بعد قرارات ثقيلة ضدها وضد الذراع السياسي للتنظيمات.