الجمعة المقبلة: يوم تصعيد وطني وشعبي لمواجهة الاحتلال نصرةً للأسرى

قررت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إعلان يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد وطني وشعبي لمواجهة الاحتلال نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال.

وأعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي لها، عن حالة الطوارئ والاستنفار العام انتصارًا للحركة الأسيرة، داعيةً الجماهير والشباب الثائر للتحرك إلى نقاط التماس والاشتباك المباشر مع الاحتلال، للتأكيد بأنه لن يتم ترك الأسرى وحدهم.

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

وتشن قوات الاحتلال حملة ممنهجة بحق الأسيرات في سجون الاحتلال حيث تم الاعتداء عليهن بشكل همجي.