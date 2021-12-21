انقاذ شبان من غزة غرقوا خلال تواجدهم على متن سفينة بين تركيا و اليونان

غرقت سفينة تقل مهاجرين تقل أفراداً من قطاع غزة بين تركيا واليونان، لدى محاولتهم الوصول بعد خروجهم من الأراضي التركية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن السفينة تقل أفراداً من قطاع غزة، حيث غرقت خلال محاولة خروجها من الأراضي التركية.

وأفاد مصدر عائلي لحسن اصليح وبعد الاستماع لتسجيل صوتي : تم انقاذ الشبان الفلسطينيين الذين غرقوا في البحر بين تركيا واليونان وهم الآن طرف خفر السواحل التركي بعد انقاذهم بمروحية.

ويشهد قطاع غزة في السنوات الأخيرة الكثير من حالات الهجرة لشبان وبعض المواطنين مع أفراد عائلاتهم في ظل الظروف الحياتية الاقتصادية الصعبة وغالبيتهم يتوجهون إلى تركيا ومنها يحاولون الهجرة برًا أو بحرًا إلى أوروبا على أمل الحصول على فرصة حياة أفضل.