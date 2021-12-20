سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، زاد سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3560 ليرة للشراء، و3595 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

كما زاد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا إلى 3996 ليرة للشراء، و4041 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4706 ليرات للشراء، و4763 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) 947 ليرة للشراء، و959 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 966 ليرة للشراء، و979 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 11742 ليرة للشراء، و11882 ليرة للبيع.