طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدٍ الثلاثاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:15 م
20 ديسمبر 2021
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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء (22 ديسمبر).

وقالت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، " تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (22 ديسمبر)"، داعية المدرجة أسمائهم بضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما دعت المسافرين لضرورة التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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#تنسيقات مصرية

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